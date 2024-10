KAMPANJA „USPORI, ŽIVOT TE ČEKA“ REALIZOVANA U VIŠE GRADOVA U SRBIJI

Agencija za bezbednost saobraćaja, u sklopu kampanje „Uspori, život te čeka“, organizovala je niz aktivnosti. Statistički podaci pokazuju da je u poslednje tri godine neprilagođena brzina prisutna u 43% nezgoda sa smrtnim ishodom, kao i u 24% nezgoda sa povređenim licima. Cilj kampanje jeste podizanje svesti o bezbednosti u saobraćaju, pogotovo među mladima i da se kroz edukaciju i praktične vežbe ukaže na važnost i značaj bezbednog ponašanja u saobraćaju.

Tim povodom v.d. direktora Agencije za bezbednost saobraćaja Branko Stamatović, istakao je da Agencija permanentno radi na edukaciji mladih i da podaci pokazuju da ovakve kampanje donose rezultate.

„Kampanja je posvećena prekoračenju brzine, jer je upravo prekoračenje ograničenja brzine glavni uzrok zbog čega mladi stradaju u saobraćaju. Svake godine jedna petina stradalih su mladi, odnosno osobe između 15 i 30 godina. Ove godine je čak 70 osoba, mlađih od 30 godina, izgubilo život u saobraćajnim nezgodama. Ukoliko mladi ljudi žele da okušaju brzinu, to mogu da urade na karting stazi. Ovakvim akcijama želimo da ispunimo opšti cilj Nacionalne strategije za bezbednost saobraćaja Republike Srbije za period od 2023. do 2030. godine, a to je smanjen broj poginulih i teško povređenih lica za 50% do 2030. godine, u odnosu na 2019. godinu, kao i bez poginule dece u saobraćaju od 2030. godine“, rekao je Stamatović.

Promoter kampanje „Uspori, život te čeka“, najbolji automobilista Balkana i Srbije Dušan Borković, istakao je da ulica nije trkačka staza i da mlade treba informisati o rizicima koje nosi brzina.

„Edukacija mladih o bezbednosti u saobraćaju za mene je od suštinske važnosti. Kao sportista koji se svakodnevno suočava sa rizicima na stazi, osećam odgovornost da prenesem poruku – uspori, život te čeka. Tokom ove kampanje, kroz praktične radionice i bezbednu vožnju, pokazali smo mladima osnovne veštine upravljanja vozilom, ali i ukazali na ozbiljne opasnosti koje donosi nekontrolisana brzina u saobraćaju“, rekao je Dušan Borković.

Kampanja „Uspori, život te čeka“ realizovana je u Beogradu, Kuli, Jagodini i Čačku.