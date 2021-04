IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 18.04.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca palo je ukupno 13,5 l/m2 kiše.

ZATVARANjE ULICA ( PROMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA): Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja za sve vrste vozila osim za vozila izvođača radova na raskrsnici Ulica Kosovske i Dostojevskog, tj. u Ulici kosovskoj od Ulice Laze Kostića do Ulice Ilariona Ruvarca i u Ulici Dostojevskog od Ulice princeze Olivere do Ulice kosovske u periodu od 14.04.2021. godine do 15.06.2021. godine. Za vreme privremene zabrane iz stava I dispozitiva ovog rešenja autobuski saobraćaj se iz Ulice Čehovljeve preusmerava na Ulicu Slobodana

Jovanovića i Slatinsku, autobuska stajalište Soliteri se ukida, a autobusko stajalište Devini magacini -Amsterdam se dislocira u Ulicu Užičku, neposredno iz Ulice kosovske. Obavezuje se „Jugoprevoz Kruševac“ da obavesti svoje korisnike o nastalim promenama u redu vožnje. Za vreme privremene zabrane iz stava I dispozitiva ovog rešenja Ulica Lava Tolstoja od Ulice Hadži Đerine do Ulice kosovske se određuje kao dvosmerna i slepa prema Ulici kosovskoj, i u istoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa obe strane.

Za vreme privremene zabrane ukida se taksi stanica u Ulici Dostojevskoj i ista dilocira na parking prostoru kod Zatvorenih bazena i to na prvom ulazu, gledano od Ulice Čehovljeve sa desne strane za upravno parkiranje za 10 parking mesta.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju 1 požara čađi u dimnjaku (ugašen pre dolaka VSJ). Prilikom navedene intervencije, bila su angažovana 2 vatrogasacaspasilaca i 1 vatrogasno vozilo sa opremom.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA (do 25.04.2021.god.): U ponedeljak i utorak oblačno, mestimično sa slabom kišom, na visokim planinama provejavanje snega. U sredu promenljivo oblačno, malo toplije i u većini mesta suvo. Zatim, do kraja perioda umereno i potpuno oblačno mestimično sa kišom. Dnevna temperatura u manjem porastu, ali će i dalje biti malo ispod proseka.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -13, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 230, redovna 280, vanredna 400