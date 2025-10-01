IMUNIZACIJA GRAĐANA PROTIV VIRUSA GRIPA POČEĆE U PONEDELJAK, 6. OKTOBRA 2025. GODINE

Imunizacija građana protiv gripa počeće u ponedeljak, 6. oktobra, a država je obezbedila oko 350.000 doza vakcine protiv te virusne infekcije, rekli su iz Ministarstvu zdravlja.

Oko 15.000 su četvorovalentne vakcine kupljene od stranog proizvođača, a ostatak je domaća vakcina proizvedena u u Institutu za virusologiju, vakcine i serume.

Za razliku od strane, koju mogu da prime i deca sa navršenih šest meseci i najstariji građani, domaća „tor-vaks-flu“ vakcina sadrži tri sloja i namenjena je za uzrast od 18 do 65 godina.

Imunzacija će se, kao i do sada, obavljati u Domovima zdravlja, Zavodima za javno zdravlje i Gerontološkim centrima.