„GRADSKA TOPLANA“ POČINJE SISTEMSKE PROBE PRED POČETAK NOVE GREJNE SEZONE

U sredu, 1. oktobra 2025. godine, Javno komunalno predeuzeće „Gradska toplana“ Kruševac startuje sa sistemskim probama. U okviru istih biće puštena cirkulacija pumpi u rad, a odradiće se i hidrostatičko ispitivanje toplovoda na pritisak.

Sistemske probe će od danas obuhvatiti Centralni toplotni izvor, kao i dislocirane kotlarnice „Rasadnik 2“ i „Prnjavor“, dok će iste, za korisnike koji se snabdevaju toplotnom energijom putem dislocirane kotlarnice „Bare“, krenuti nekoliko dana kasnije zbog aktuelnih radova u okviru podstanica u ovom naselju.

Uporedo sa sistemskim probama, sa radom će krenuti i pozivni centar Gradske toplane, zadužen za pružanje svih neophodnih informacija, pomoći i podrške svojim korisnicima i to svakog dana ( uključujući i dane vikenda ) od 7 do 22 časa, a brojevi telefona dispečera su:

0800/035-037 (besplatni pozivni broj);

037/447-791 i

037/443/258.

Nakon sistemskih, uslediće tople probe, kao uvertira u novu grejnu sezonu koja će zvanično početi 15. oktobra.

Podsećamo, gostujući u Jutarnjem programu televizije „Jefimija“ 23. septembra 2025. godine, direktor kruševačke „Gradske toplane“ Milutin Tasić je rekao da, obzirom da toplana u Kruševcu koristi sva tri energenta, i da je neophodno izdvojiti značajna finansijska sredstva za nabavku istih, pored svih ostalih neophodnih investiranja koja takođe koštaju, Toplana je iznela predlog promene cenovne politike usluga čija je procedura u toku, a radi o povećanju cena o 9,4%.

Sudeći po rečima Tasića, nova cena će se verovatno primenjivati od početka grejne sezone. Očekuje se da konačna odluka i zvanično bude saopštena.