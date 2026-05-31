GRADSKOM LITIJOM U ČAST SVETE TROJICE, SA SVEŠTENSTVOM I UZ UČEŠĆE VELIKOG BROJA KRUŠEVLJANA, PROSLAVLJENA JE SLAVA KRUŠEVCA

Kruševljani su u Danu koga stvori Gospod, dostojanstveno sa pesmom, Krstovima i Barjacima i sa blagoslovom Njegovog Visokopreosveštenstva Arhiepiskopa i Mitropolita kruševačkog Gospodina Davida, proslavili tradicionalno gradsku slavu – Svetu Trojicu. Dan Pedesetnice – Silaska Duha Svetoga na Apostole, koji se praznuje kao Rođendan Crkve – Duhovi, odnosno Sveta Trojica – započet je svetosavskim sabranjem u svim hramovima Eparhije kruševačke, u kojima je služena Sveta Liturgija.

Litija je krenula iz crkve Svetog Đorđa i crkve Lazarice. Litiju je predvodio Arhiepiskop i Mitropolit kruševački gospodin David sa sveštenstvom, a pridružilo se i rukovodstvo grada Kruševca. Gradskim ulicama, molitveno, dve kolone slile su se u jednu kod Spomenika kosovskim junacima.

Posle Vaskrsa i Božića, Sveta Trojica je najznačajniji hrišćanski praznik koji se proslavlja tri dana. Prema običajima na ovaj dan, hramovi se ukrašavaju zelenilom, a pod se prekriva travom. U Kruševcu se proslavlja od 1997.godine u organizaciji crkvene opštine, nakon prekida od punih 50 godina.

Na praznik Silaska Svetog Duha na apostole – Pedeseticu, osvećenje temelja i postavljanje kamena temeljca za novi hram Sveta Petke na starom aerodromu u Kruševcu obavio je kruševački G. David, sa sveštenstvom grada Kruševca.