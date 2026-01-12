Jefimija TV, Kruševac

GRADONAČELNIK I MEŠTANI MALOG GOLOVODA I MUDRAKOVCA RAZGOVARALI O PROJEKTIMA U 2026. GODINI

Realizacija planiranih infrastrukturnih projekata u 2026. godini u Malom Golovodu  i Mudrakovcu bila je tema današnjeg sastanka predstavnika gradske vlasti i meštana ovih Mesnih zajednica.

Gradonačelnik sa saradnicima nastavio obilaske mesnih zajednica, kako bi se u direktnom kontaktu sa građanima potvrdili prioriteti infrastrukturnih projekata čija je realizacija planirana u 2026. godini. U novoj godini prva mesna zajednica koju je posetio je Malo Golovode koja je jedna od najbrojnijih na teritoriji grada.

Saradnja lokalne samouprave i MZ Malo Golovode je u prethodnoj godini bila izuzetno uspešna što potvrđuju realizovani projekti.

Iz Mesne zajednice ističu da je jedan od prioriteta proširenje groblja u Mudrakovcu i rešavanje imovinsko-pravnih odnosa, kako bi se stekli uslovi za realizaciju tog projekta.

