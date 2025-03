DO UTORKA UJUTRU POVREMENO KIŠA, DO SREDE HLADNO, A OD ČETVRTKA PORAST TEMPERAUTRE

U Srbiji u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i svežije, mestimično sa kišom, na planinama sa snegom. Vetar umeren i jak, na planinama istočne Srbije i olujni, severozapadni. Najniža temperatura od 4 do 8, a najviša od 7 do 12 stepeni.

U Kruševcu u ponedeljak umereno do potpuno oblačno i svežije, povremeno sa kišom. Jutarnja 8, najviša dnevna 13°C.

U Srbiji u utorak jutro hladno uz slab mraz. Tokom dana na severu pretežno sunčano, a u ostalom delu zemlje umereno do potpuno oblačno ujutru i pre podne mestimično sa kišom, na planinama sa snegom uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje i u ovim krajevima tokom dana. Vetar umeren i jak severni i severoistočni, uveče u slabljenju. Najniža temperatura od -4 do 0, a najviša od 4 do 7 stepeni.

U Kruševcu u utorak oblačno, sa malo sunčanih intervala, uglavnom suvo. Jutarnja 0, najviša dnevna 6°C.

U Srbiji u sredu jutro hladno uz slab do umeren mraz. Tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od -5 do -1, a najviša od 8 do 12 stepeni. Upozorenje: Tmin -4°C, verovatnoća 80%.

U Kruševcu u sredu uglavnom sunčano, ali hladno. Jutarnja -4, najviša dnevna 10°C.

U Srbiji u četvrtak jutro hladno uz slab mraz. Tokom dana pretežno sunčano i još malo toplije. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 1, a najviša dnevna od 13 do 18 stepeni.

U Kruševcu u četvrtak sunčano. Jutarnja -3, najviša dnevna 16°C.

U petak (21.03.) u Srbiji pretežno sunčano uz postepeni porast temperature. U subotu (22.03.) se očekuje novo naoblačenje koje će se do utorka (25.03.) zadržati umereno do potpuno oblačno povremeno sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima.

U Kruševcu u petak sunčano. Jutarnja 0, najviša dnevna 18°C.

U Kruševcu u subotu sunčano. Jutarnja 4, najviša dnevna 20°C.