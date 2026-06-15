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Društvo Vesti

U ORGANIZACIJI GRADSKOG ODBORA SNS U KRUŠEVCU, U VELIKOM ŠILJEGOVCU ODRŽAN VELIKI NARODNI SKUP

ByGoran Nikolić

jun 15, 2026

U organizaciji Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu, u Velikom Šiljegovcu je u subotu održan veliki narodni skup, koji je okupio veliki broj građana, simpatizera SNS-a.

Okupljenima su se obratili član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić i predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić, koji su i ministri u Vladi Srbije, a koji su istakli značaj očuvanja ostvarenih rezultata, nastavka investicija i jedinstva građana u narednom periodu.

Skup je održan u godini kada Veliki Šiljegovac obeležava 100 godina postojanja varošice, a okupljanje je praćeno muzikom, narodnim veseljem i velikim brojem okupljenih.

By Goran Nikolić

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