U ORGANIZACIJI GRADSKOG ODBORA SNS U KRUŠEVCU, U VELIKOM ŠILJEGOVCU ODRŽAN VELIKI NARODNI SKUP

U organizaciji Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Kruševcu, u Velikom Šiljegovcu je u subotu održan veliki narodni skup, koji je okupio veliki broj građana, simpatizera SNS-a.

Okupljenima su se obratili član Predsedništva Srpske napredne stranke Bratislav Gašić i predsednik Izvršnog odbora SNS-a Darko Glišić, koji su i ministri u Vladi Srbije, a koji su istakli značaj očuvanja ostvarenih rezultata, nastavka investicija i jedinstva građana u narednom periodu.

Skup je održan u godini kada Veliki Šiljegovac obeležava 100 godina postojanja varošice, a okupljanje je praćeno muzikom, narodnim veseljem i velikim brojem okupljenih.