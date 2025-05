POD SLOGANOM “ČOVEK SAMO SRCEM DOBRO VIDI” OŠ “KNEZ LAZAR” U KUPCIMA OBELEŽILA DAN ŠKOLE

Od osnivanja do danas nastavnici i učenici OŠ “Knez Lazar” trudili su se da u svakom pogledu promovišu rad škole u najboljem svetlu. Uključivanje u reforme dovelo je do unapređivanja nastave i do opremanja prostorija savremenim nastavnim sredstvima.

U školi je zaposlen visoko obrazovani kadar iz svih predmeta propisanih od strane Ministarstva prosvete. U okviru matične škole postoje i tri područna odeljenja: Majdevo, Sebečevac i Ćelije koje pohađaju učenici od prvog do četvrtog razreda.

Pod sloganom “Čovek samo srcem dobro vidi” i progodnim programom koji su izveli đaci škole, obeleženo je 99 godina postojanja i rada ove obazovne ustanove.

Škola broji oko 170 učenika, a sledeće godina obeležiće veliki jubilej – vek postojanja. Ovo je ujedno bila prilika da se za postignute rezultate nagrade i učenici škole.

U narednom periodu pored obrazovnih aktivnosti planirane su brojne investicije na uređenju škole.

Na svečanosti obeležavanja Dana škole u Velikim Kupcima, prisustvovali su predstavnici lokalne samopurave, nastavnici, učenici i prijatelji ove obrazovne ustanove.