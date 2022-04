METEOS: U ČETVRTAK TOPLIJE, POPODNE MOGUĆA KIŠA

U četvrtak jutro hladno, ponegde slab mraz. Tokom dana toplije nego u sredu uz duže sunčane periode pre podne i naoblačenje na jugozapadu Srbije. Ova oblačnost popodne prelazi preko ostalog dela Srbije premeštajući se ka severoistoku uz pojavu kratkotrajne slabe kiše na svom putu. Na krajnjem severu i istoku Srbije je slaba kiša moguća uveče. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od -4°C u Dimitrovgradu do 4°C u Beogradu, a maksimalna dnevna od 15°C Dimitrovgradu do 19°C u centralnim predelima. Uveče ponegde slaba kiša. Temperatura u 22h od 8°C do 12°C.

U četvrtak u Kruševcu toplije uz sunčane periode pre podne i naoblačenje popodne sa moguće malo kiše. Vetar slab južni i istočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 0°C, a maksimalna 17°C.

U petak još toplije nego u četvrtak uz pojačan jugoistočni vetar u pomoravlju i podunavlju. Tokom dana novo naoblačenje dolazi sa jugozapada i popodne će uzrokovati kišu i moguće lokalne pljuskove. Vetar umeren južni i jugoistočni, u južnom Banatu pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna dnevna od 20°C do 24°C.

U subotu prolazna kiša odlazi na istok, a u nedelju, na Uskrs, vrlo toplo sa sunčanim periodima i maksimalnom temperaturom oko25°C, ponegde i malo iznad 25°C. Popodne se očekuje razvoj oblaka i manja šansa za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova.