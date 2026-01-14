MANIFESTACIJA „PRAZNIČNI TRG“ U KRUŠEVCU, NAKON MESEC DANA, ZATVARA SE 15. JANUARA 2026.

Srpska pravoslavna crkva, kao i druge crkve koje poštuju julijanski kalendar, dočekale su početak nove 2026. godine, a širom Srbije organizovan je doček. Slavilo se i u Kruševcu, na Prazničnom trgu, a građane i goste zabavljao je lokalni bend Hot dog revolucija.

U novogodišnjem programu uživali su i najmlađi i odrasli, a manifestacija „Praznični trg“ koja se realizuje pod pokroviteljstvom grada Kruševca traje do 15. januara, kada će od 19 časova nastupiti pevačica Sanja Vučić. Očekuje se veče ispunjeno dobrim raspoloženjem, snažnom energijom i najvećim hitovima jedne od najpoznatijih domaćih muzičkih zvezda.

Koncert organizuju Grad Kruševac, Turistička organizacija grada Kruševca i JP Poslovni centar, u okviru bogatog zimskog i prazničnog programa, namenjenog svim generacijama.