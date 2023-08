OTVOREN FESTIVAL FILMSKOG SCENARIJA U VRNJAČKOJ BANJI

47. festival filmskog scenarija u Vrnjackoj Banji otvoren je u subotu 12. i trajace do 17. avgusta. Malo je mesta u Srbiji u kojima su se kao u Vrnjačkoj Banji na tako srećan način pepleli prirodna lepota, lekovitost i umetnost. Vrnjacka banja je najstarija turistička destinacija na Balkanu, ali i domaćin najstarijeg filmskog festivala posvećenog isklјučivo filmskom scenariju. Manifestacija se ove godine održava po 47. put pod sloganom „Nema odustajanja. Đorđe Milosavlјević srpski dramatur, filmski scenarist, reditelј, univerzitetski profesor i kritičar dobio je ovogodišnju nagradu „Zlatno pero Gordana Mihića“ – za celokupno stvaralaštvo. Milosavlјević je napisao oko 50 scenarija za filmove, TV serije, nekoliko pozorišnih drama, režirao je tri filma, pisao knjige, uređivao zbornike. Na Festivalu filmskog scenarija osvojio je tri prve nagrade. Ivan Bosilјčić, je dobio nagradu „Zlatnik cara Konstantina“ – za izuzetan doprinos afirmaciji i promociji Festivala filmskog scenarija, Ovo je za mene veliko iznenađenje, nakon velike radosti što smo večeras ovde zajedno, u ime svih onih velikana koji su bili pre nas i koji će, daće Bog, biti posle nas ovde, rekao je Bosilјčić. Na festivalu koji ce trajati do 17. agusta bice prikazano 15 domacih filmskih ostvarenja, a publika ima cast da ih pogleda zajedno sa glumcima koji su deo ove jedinstvene manifestacije Na otvaranju 47. filmskog festivala u Vrnjačkoj Banji publiku su pozdravili glumci Milјan Prlјeta i Mirka Vasilјević. Prikazan je kratak prilog – in memorijam na nedavno preminulog Srđana Kolјevića, filmskog scenaristu, reditelјa i univerzitetskog profesora.