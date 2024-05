HLADNIJE I OBLAČNO SA KIŠOM U PETAK

U petak u Kruševcu hladnije, oblačno i kišovito. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 14°C. Uveče je moguća kiša. Temperatura u 22 sata 11°C.

U subotu ujutru kiša u centralnim, južnim i istočnim predelima, a na severu suvo. Tokom popodneva toplije nego u petak uz umerenu oblačnost sa sunčanim intervalima uz ređu pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab, promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C na jugu do 23°C na severu i u Timočkoj Krajini. Uveče pretežno suvo. Temperatura u 22 sata od 11°C do 16°C.

U nedelju i ponedeljak malo toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. U ponedeljak popodne postoje uslovi za pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom.