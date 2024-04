MUP: BUDITE OPREZNI PRILIKOM PALJENJA VATRE NA OTVORENOM, POŠTUJTE ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

Načelnik odeljenja u Upravi za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije MUP Milorad Spasojević, apelovao je danas na građane, koji se odluče da praznik rada – Prvi maj proslave u nekim od izletišta u Srbiji, da prilikom pripreme hrane i paljenja vatre na otvorenom, budu oprezni i da poštuju Zakon o zaštiti od požara.

„Ako naši sugrađani ipak imaju potrebu da lože vatru na otvorenom prostoru, to onda mora biti u posebno obeleženim i obezbeđenim prostorima. Potrebno je doneti i vodu sa kojom se može ugasiti eventualni početni požar, kao i gorenje na mestu gde je loženo“, istakao je Spasojević.

On je podsetio da je prema Zakonu o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća na otvorenom prostoru i biljnih ostataka, a za kršenje tog propisa propisane su kazne od 10.000 do 50.000 dinara, dok su za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara.

Spasojević je istakao da će pripadnici Sektora za vanredne situacije MUP dežurati na izletničkim mestima i da će građani moći da im se obrate za pomoć, ukoliko im bude potrebna.