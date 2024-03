POLOŽEN KAMEN TEMELJAC ZA IZGRADNJU REGIONALNOG NAUČNO-TEHNOLOŠKOG PARKA

Položen je kamen-temeljac za izgradnju Regionalnog naučno-tehnološkog parka u Kruševcu. U ovaj projekat će biti uloženo oko 16 ipo miliona evra, prostiraće se na 1,6 hektara, a rok za završetak radova je oktobar 2025. godine. Naučno-tehnološki park u Kruševcu će biti smešten na lokaciji bivše upravne zgrade Hemijske industrije „Župa“ u Dedini i zauzeće površinu od 1,6 hektara, na kojoj će se nalaziti glavna zgrada, konferencijske sale i 39 poslovnih modula namenjenih za rad tehnološko i istraživački orijentisanih kompanija za više od 200 korisnika. U drugom delu je planirano 14 proizvodnih modula od po 280 metara kvadratnih, a ukupna površina hala je oko 4.000 metara kvadratnih.

Direktor Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli rekao je da je otvaranje novog naučno-tehonološkog parka važno dostignuće za inovacioni ekosistem u Srbiji. „Ponosni smo što smo deo ovog projekta, kroz zajam od 18 miliona evra uložili smo u tri naučno tehnološka parka u Nišu, Čačku i Kruševcu, kao i finansiranje BIO 4 kampusa u Beogradu“, naveo je Kolanđeli. Kolanđeli je istakao da će EBRD podržati eko-sistem za inovacije u Srbiji, kao i razvoj mladih talenata, sa akcentom na ženske inovatore. „Ovo je veliki projekat za nas, velika godina za nas u Srbiji, u kojoj smo uložili smo 850 miliona evra. Prvi put Srbija je bila jedna od top 5 primalaca globalne inovacije EBRD, ponosni smo zbog toga“, istakao je Kolanđeli. Park je zamišljen kao regionalno-industrijsko-tehnološki i za razliku od drugih u Srbiji koji su samo naučni, biće usmeren i na razvoj lake industrije. Park će moći da koriste „startap“ firme. Moderna pametna zgrada biće energetski efikasna sa smart klupama i četiri električna punjača za automobile.

Gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović izjavio je da je gradnja Regionalnog naučno-tehnološkog parka u Kruševcu ogromna stvar za čitav Rasinski okrug. „I ono što je posebno važno, što je zaista više decenijska potreba Rasinskog okruga je da će Kruševac i Rasinski okrug dobiti prvi put poluotvoreni sajamski prostor kako bismo mogli da na adekvatan i savremen način predstavimo privredu, proizvode i usluge našeg okruga“, rekao je gradonačelnik Kruševca. Kako je rekao, najzaslužniji za iniciranje te ideje bili su upravo aktuelni ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić i premijerka Ana Brnabić koja je „imala vremena i želju da sasluša ideju i koja je pomogla da se pronađe način da se ona ostvari“.

Ana Brnabić je čestitala Kruševcu i Kruševljanima što praktično staju u red gradova kao što su Beograd, Novi Sad, Čačak, Niš, Kragujevac, koji će imati naučno-tehnološki park. „Na Kruševcu je možda još veća obaveza i još veća odgovornost, a to je da ovo bude regionalni centar za napredne tehnologije, za naprednu industriju, za čitav razvojni okrug pa i šire“, poručila je Brnabić. Ona je istakla je da je u Kruševcu bila na Vidovdan 2021, na molbu nekadašnjeg gradonačelnika Kruševca Bratislava Gašića i da se tada rodila ideja o Regionalnom NTP u Kruševcu čija je izgradnja počela za samo dve i po godine. „To je nekada za Srbiju bilo nezamislivo, a danas je standard. Srbija nema vremena za gubljenje, zato što moramo svaki dan da uradimo nešto, da ostvarimo sve one potencijale koje Srbija ima, a ima ih još mnogo“, poručila je Brnabić. Premijerka je dodala da je za dve i po godine završeno projektovanje, da su našli finansiranje, potpisali ugovor o finansiranju s Europskom bankom za obnovu i razvoj koja daje najpovoljnije moguće kredite, a da je zatim sve to ratifikovano u Skupštini, raspisan tender, izabrana najbolja ponuda i krenulo se u izgradnju.

Ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović rekla je da je izgradnja Regionalnog naučno-tehnološkog parka sjajna prilika za Kruševac i Rasinski okrug, ali i za celu Srbiju. „Ovde će se pored standardnih infrastrukturnih objekata nalaziti i male proizvodne pilot hale gde će naši mladi ljudi, preduzetnici, pametni i vredni ljudi moći da probaju proizvodnju različitih proizvoda na manjoj skali, pre nego što izgrade fabriku i neko veće postrojenje“, rekla je Begović. Ona je dodala da će u okviru tog Naučno-tehnološkog parka postojati specifičan sajamski prostor koji će moći da koriste i drugi naučno-tehnološki parkovi i da će verovatno postati centralno mesto okupljanja inovacija u Srbiji.

Svečanom polaganju kamena temeljca prisustvovali su gradonačelnik Kruševca Ivan Manojlović, ministarka nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Jelena Begović, ministar unutrašnjih poslova Bratislav Gašić, direktorka Biznis inkubator centra Kruševac Martina Manojlović kao i direktor EBRD za Zapadni Balkan Mateo Kolanđeli. Otvaranje Regionalnog industrijsko-tehnološkog parka Kruševac planirano je 2026. godine