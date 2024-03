U PONEDELJAK TOPLO, OD UTORKA SVEŽIJE SA POVREMENOM KIŠOM

U ponedeljak u Kruševcu toplo uz postepeno naoblačenje popodne i kišu krajem dana. Vetar slab istočni. Minimalna temperatura 4°C, a maksimalna 19°C. Uveče kiša.

U utorak svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 9°C, a maksimalna od 12°C do 16°C. Uveče povremena kiša. Temperatura u 22h od 7°C do 11°C.

U sredu i četvrtak još malo svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom, a na planinama sa snegom.