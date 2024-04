TOPLO SA SUNČANIM PERIODIMA UZ MALO OBLAKA U SREDU

U sredu u Kruševcu toplo sa sunčanim periodima uz malo oblaka. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 25°C.

U četvrtak promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa mogućom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova sa grmljavinom. U košavskom području će jugoistočni vetar biti u slabljenju. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 10°C do 15°C, a maksimalna od 19°C u Negotinu do 25°C na jugozapadu Srbije. Uveče je moguća kiša i lokalni pljuskovi. Temperatura u 22 sata od 12°C do 17°C.

U petak hladnije, oblačno i kišovito. Moguće su obilnije padavine. U subotu sveže i vrlo promenljivo vreme uz čestu pojavu kiše i lokalnih pljuskova sa grmljavinom. Vetar slabiji zapadni i severozapadni. U nedelju malo toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka.