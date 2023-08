METEOS: SUNČANO I TOPLO, UZ DNEVNI RAZVOJ OBLAKA

U sredu na severu Srbije promenljivo oblačno sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima pre podne. U ostalim predelima pretežno sunčano sa manje oblaka, a popodne na zapadu razvoj oblaka i ređa pojava kratkotrajnih lokalnih pljuskova. Vetar slab do umeren istočni i jugoistočni u pomoravlju i podunavlju, u ostalim krajevima slab istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 14°C do 21°C, maksimalna od 28°C na severu do 32°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 18°C do 23°C.

U sredu u Kruševcu sunčani periodi i toplo uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura 16°C, a maksimalna do 31°C. Uveče suvo.

U četvrtak duži sunčani periodi i toplije uz malo oblaka pre podne na severu Srbije. U toku dana slab lokalni razvoj oblačnosti u ostalim krajevima. Vetar slab jugoistočni , istočni i severoistočni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 15°C do 20°C, maksimalna od 30°C do 34°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 19°C do 25°C.

U petak i za vikend preovlađujuće sunčano i vrućina uz slabiji dnevni razvoj oblaka. Maksimalne temperature od 32°C do 36°C.