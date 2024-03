DS Smith okončava preuzimanje srpskog društva za pakovanje, Bosis doo.

DS Smith nastavlja sa rastom u istočnoj Evropi

Novo preuzimanje kako bi se podstakla ponuda održive delotvorne ambalaže

DS Smith, vodeći dobavljač održive ambalaže, saopštio je danas uspešno okončanje preuzimanja društva Bosis doo, društva za proizvodnju ambalaže visokog kvaliteta u Srbiji.

Ovo strateško preuzimanje usmerava DS Smith ka ubrzanom rastu, te povećanim kapacitetima i mogućnostima da isporuči izuzetnu vrednost našim klijentima i investitorima u istočnoj Evropi. Sa posebnim fokusom na kupce robe široke potrošnje (FMCG), Bosis doo je posebno pogodan za razvoj regionalne strategije DS Smitha, koja ističe održivo pakovanje i dalju mogućnost rasta u regionu.

DS Smith i Bosis doo će iskoristiti svoju zajedničku snagu i ekspertizu kako bi ponudili inovativna rešenja za pakovanje.

Majls Roberts, izvršni direktor grupe, DS Smith, izjavio je:

„Drago mi je što smo uspešno udružili naše kompanije. Zajedno snažnije poslujemo u regionu, vođeni značajnim rastom potražnje za alternativama problematičnoj plastici u istočnoj Evropi, a posebno u Srbiji. Izražavamo toplu dobrodošlicu našim novim kolegama i očekujemo da ćemo zajedno poboljšati našu mogućnost da našim kupcima pružimo inovativna i održiva rešenja za pakovanje. Radujemo se podizanju naših regionalnih kapaciteta i daljem ubrzanju rasta, nudeći visokokvalitetne proizvode još široj bazi kupaca.”

Reinier Schlatmann, generalni direktor DS Smith-a za region istočne Evrope izjavio je:

„Ova strateško preuzimanje jača našu ponudu širom istočnog regiona, povećavajući naš uticaj i portfolio naprednom tehnologijom i mogućnostima. Sada smo u još boljoj poziciji da pomognemo našim klijentima u postizanju ambicioznih ekoloških ciljeva i uvođenju inovativnih alternativa problematičnoj plastici.”

Zamena plastike je od ključnog značaja za DS Smith, a poslovanje je nedavno dostiglo prekretnicu sa preko 762 miliona jedinica plastike zamenjene od marta 2020. DS Smith nastavlja da blisko sarađuje sa klijentima kako bi im pomogao da postignu svoje ciljeve održivosti, i nastojaće da ubrza ovaj napredak u istočnom regionu.

Preuzimanjem društva Bosis doo, DS Smith-ove ukupne aktivnosti pakovanja u istočnoj Evropi sastojaće se od 30 fabrika i dodatnih postrojenja, zapošljavajući više od 7.000 ljudi u regionu. Smeštena oko 100 km južno od Beograda, u Srbiji, porodična firma je osnovana 1982. godine i zapošljava 140 zaposlenih koji rade na jednoj lokaciji u Valjevu.

O DS Smith-u

DS Smith je širom sveta vodeći dobavljač održive ambalaže zasnovane na vlaknima, koja je podržana operacijama recikliranja i proizvodnje papira. On igra centralnu ulogu u lancu vrednosti u svim sektorima, uključujući e-trgovinu, robu široke potrošnje i industriju. Kroz svoju svrhu ‘Redefinisanje ambalaže za svet koji se menja’ i svoju strategiju održivosti Now and Next, DS Smith je posvećen vođenju tranzicije na cirkularnu ekonomiju, istovremeno pružajući više kružnih rešenja za svoje kupce i šire društvo – zamenu problematične plastike, izuzimanje ugljenika iz lanaca snabdevanja i pružanje inovativnih rešenja za reciklažu. Njegov model box-to-box za 14 dana, mogućnosti dizajna i inovativna strategija su u srcu ovog odgovora. Sa sedištem u Londonu i članstvom u FTSE 100, DS Smith posluje u 34 zemlje i zapošljava oko 30.000 ljudi i strateški je partner Fondacije Ellen MacArthur. Njegova istorija se može pratiti do preduzeća za pravljenje kutija koje je 1940-ih pokrenula porodica Smit. Operacije u Severnoj Americi su smeštene u Atlanti, sa 15 proizvodnih, papirnih i reciklažnih pogona, sa ukupno više od 2.000 zaposlenih. DS Smith će godišnje izveštavati o svom napretku u pogledu svojih klimatskih ciljeva u svojim izveštajima o održivosti i godišnjim izveštajima.