POSLEDNJEG VIKENDA U MARTU – LETNJE VREME I LETNJE RAČUNANJE VREMENA

U subotu pretežno sunčano i vrlo toplo za ovo doba godine. Vetar slab do umeren južni. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 29°C. Uveče suvo.

U nedelju sunčani periodi sa malo prolaznih oblaka pre podne i znatno toplije od proseka. Duvaće umeren južni vetar. Pritisak malo ispod normale i u daljem opadanju. Minimalna temperatura od 4°C u Požegi do 16°C u Beogradu, a maksimalna od 26°C do 29°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 21°C.

U ponedeljak takođe vrlo toplo, ponegde do 30°C. U ponedeljak kasnije popodne i krajem dana lokalni pljuskovi zahvataju najpre severozapad Srbije, a u noći ka utorku i ostale krajeve. U utorak svežije i promenljivo oblačno sa povremenom kišom.

U noći sa subote, 30. marta, na nedelju, 31. marta, kazaljka se pomera sa 2 sata ujutro na 3 sata ujutro. Na zimsko se ponovo vraćamo 27. oktobra.