U PONEDELJAK I DO 30°C, OD UTORKA SVEŽIJE

U ponedeljak vrlo toplo za ovo doba godine uz pretežno sunčano vreme sa malo oblaka. Vetar umeren južni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 30°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22 sata oko 21°C.

U utorak svežije u svim krajevima za više od 10-ak stepeni u odnosu na vrlo topli ponedeljak. Biće promenljivo oblačno sa povremenom kišom i mogućim lokalnim pljusovima. Vetar umeren zapadni i severozapadni. Pritisak ujutru ispod normale i u porastu i uveče malo iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče povremena kiša koja odlazi na istok. Temperatura u 22h od 10°C do 14°C.

U sredu pretežno sunčano sa hladnim jutrom i malo toplije tokom dana. U četvrtak prolazno naoblačenje sa ređom pojavom kratkotrajne kiše. U petak i za vikend sunčano i sve toplije.