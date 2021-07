METEOS: U UTORAK VELIKA VRUĆINA, I DO 39°C

U utorak sunčano i velika vrućina u svim krajevima. Vetar slab jugoistočni i istočni, u pomoravlju i podunavlju umeren jugoistočni, a krajem dana u južnom Banatu u pojačanju. Biće to vrlo topao vetar koji će usloviti tropski toplu noć u utorak na sredu. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 24°C, a maksimalna od 36°C do 40°C.

U Kruševcu u utorak pretežno sunčano i vrućina. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 39°C.

U sredu sunčano i velika vrućina, ponegde do 42°C ! Kasnije popodne razvoj oblaka na severu Srbije može usloviti kratkotrajne lokalne pljuskove. Vetar umeren jugoistočni, u pomoravlju i podunavlju pojačan. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 19°C do 26°C, a maksimalna od 38°C do 42°C.

U četvrtak svega nekoliko stepeni manja vrućina uz razvoj oblaka popodne i lokalne pljuskove sa grmljavinom. Moguće su i lokalne nepogode praćene gradom. U petak i za vikend temperatura u padu uz prijatnije vreme, ali sa čestom kišom i lokalno obilnim pljuskovima.