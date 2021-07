IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 12.07.2021.

UPOZORENjE ZA PODRUČJE SRBIJE NA VISOKU TEMPERATURU ( od 13.07. do 15.07.2.021.): Od utorka do četvrtka sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom u većini mesta od 35 do 39 °C. Samo u četvrtak na severu zemlje malo svežije sa temperaturom od 32 do 34 °C.

PADAVINE: U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo padavina. Nije bilo dejstva protivgradne odbrane RC “Kruševac”. Stanje zaliha raketa Radarskog centra Kruševac je ukupno 795 PGR – Prosek po LS je 7 raketa.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 11.07.2021.godine izvršilo ukupno 3 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju sedam požara na otvorenom prostoru (suva trva i nisko rastinje). Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 14 vatrogasaca-spasilaca i sedam vatrogasnih vozila sa opremom. U jednom od požara na otvorenom prostoru, stradala je jedna osoba.(Lopaš, Trstenik).

Muškarac Lj. R., star 78 godina, stradao je u požaru na otvorenom u selu Lopaš kod Trstenika. Telo sedamdesetosmogodišnjeg muškarca, pronašli su meštani i prijavili nadležnim službama pre dolaska vatrogasne ekipe.

“JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 12.07.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti deo ulice Cara Lazara, od „Rubina“ do ulice Alekse Nenadovića (leva strana ulice) Alekse Nenadovića i prateće ulice.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 19.07.2021.god.): U utorak i sredu sunčano i veoma toplo sa najvišom temperaturom od 35 do 39 stepeni. U sredu uveče na zapadu i severozapadu pljuskovi i grmljavina. Od četvrtka promenljivo i svežije sa češćom pojavom pljuskova i grmljavine. Moguće su nepogode sa jakim pljuskovima, velikom količinom padavina, gradom i olujnim vetrom.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -145, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 75, redovna 280, vanredna 400