U PONEDELJAK TOPLO, TEMPERATURA DO 27°C

U ponedeljak u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima uz lokalni dnevni razvoj oblaka. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 19°C.

U utorak toplo i nestabilnije vreme uz jači razvoj oblaka tokom dana i pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova sa grmljavinom u većini predela. Vetar slab do umeren južni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 16°C, a maksimalna od 23°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 15°C do 20°C.

U sredu, četvrtak i petak svežije i promenljivo vreme sa čestom kišom i lokalnim pljuskovima.