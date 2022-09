METEOS: U PETAK SUNČANO I TOPLO, UVEČE KIŠA

U petak nestabilno i promenljivo oblačno sa sunčanim periodima uz manji pad temperature sa pojavom kiše i lokalnih pljuskovima sa grmljavinom u većini predela. Vetar slab južni i jugoistočni ili promenljiv. Pritisak oko ili malo iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 12°C do 21°C, a maksimalna od 26°C na severu do 31°C na jugu. Uveče kiša na severu Srbije, a u ostalim predelima suvo. Temperatura u 22h od 18°C do 22°C.

U petak u Kruševcu toplo sa dužim sunčanim periodima uz razvoj oblačnosti tokom dana sa kišom i pljuskovima popodne i predveče. Vetar slab promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 15°C, a maksimalna oko 29°C. Uveče kiša.

U subotu promenljiva oblačnost i svežije sa prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini predela. Vetar slab severozapadni ili promenljiv. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura od 13°C do 18°C, a maksimalna od 24°C do 26°C. Uveče kiša u centralnim predelima i na jugu Srbije, a na severu Srbije suvo. Temperatura u 22h od 16°C do 19°C.

U nedelju promenljiva oblačnost sa sunčanim periodima i prolaznom kišom ili lokalnim pljuskovima sa grmljavinom u većini predela. Početkom naredne sedmice pretežno sunčano, suvo i malo toplije u svim predelima.