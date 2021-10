METEOS: U PETAK JOŠ HLADNIJE I OBLAČNO SA KIŠOM

U petak još hladnije i oblačno sa kišom u većini predela. Najviše padavina biće u centralnim krajevima, oko 20 lit/m2. Na višim planinama iznad 1600 mnv će padati sneg.

Vetar će oslabiti u košavskom području. Duvaće umeren vetar istočnih pravaca u većini predela. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 11°C, a maksimalna od 10°C do 13°C. Uveče oblačno i hladno sa kišom povremeno, a samo na severu Vojvodine suvo. Temperature u 22h od 8°C do 10°C.

U petak u Kruševcu još hladnije i oblačno sa kišom. Duvaće umeren vetar istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 9°C, a maksimalna do 11°C. Uveče hladno sa kišom povremeno. Temperatura u 22 sata niže od 8°C.

U subotu hladno za ovo doba godine i oblačno sa kišom, a na planinama iznad 1000 mnv sa snegom. Duvaće slab do umeren vetar istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 10°C, a maksimalna od 9°C do 12°C.

U nedelju i ponedeljak oblačno sa kišom mestimično uz neznatni porast temperature, a zatim ponovo znatno hladnije od utorka do kraja iduće sedmice sa kišom povremeno, a na višim planinama sa snegom. Temperature će biti više novembarske nego oktobarske.