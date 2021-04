METEOS: U ČETVRTAK TOPLIJE, TEMPERATURA DO 26°C

U četvrtak znatno toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka sa mogućom ređom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova popodne. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura od 7°C do 10°C, a maksimalna od 20°C u Negotinu do 27°C na jugozapadu i jugu Srbije.

U četvrtak u Kruševcu toplije sa sunčanim periodima uz dnevni razvoj oblaka. Vetar slab istočni i južni. Pritisak oko normale. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 26°C.

U petak i za vikend sve toplije sa sunčanim periodima uz slab dnevni razvoj oblaka. Maksimalna temperatura u subotu i nedelju može dostići 30°C prvi put ove godine. Od ponedeljka svežije sa kišom i pljuskovima povremeno.