IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 29.04.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca ukupno je palo 0,3 l/m2 kiše.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 28. april 2021. godine. Dejstvovano sa jedne PG stanice, ispaljena je jedna raketa. (Bez štete). Stanje zaliha raketa za teritoriju grada Kruševca je ukupno 1103.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 28.04.2021.godine izvršilo ukupno 224 nadzora u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačka jedinica intervenisala (VSJ Trstenik) u naseljenom mestu Medveđa, na gašenju 1 požara u stambenom objektu-kući (goreo je deo kuhinje). Prilikom navedene intervencije angažovano je 3 vatrogasaca-spasilaca i 1 vatrogasno vozilo sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 29.04.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Pepeljevac, Lukavac, Žabare, Trebotin, Velika Vrbnica, Mala Vrbnica, Mrmoš. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 29.04.2021.godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bivolje – Bivoljska (od Đure Daničića do Vidovdanske) i njoj prateće ulice.

OPERATIVNI HIDROMETEOROLOŠKI BILTEN, Nacionalni park Kopaonik: Visina snežnog pokrivača na dan 28.04.2021.god. iznosi 63 cm.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -24, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 210, redovna 280, vanredna 400