METEOS: OBLAČNO SA KIŠOM, DNEVNA TEMPERATURA SAMO 14°C

U utorak naoblačenje sa kišom zahvata ujutru većinu krajeva, osim Vojvodine. Tokom dana se očekuje kiša južnije od Save i Dunava koja se premešta sa zapada na istok uz veću šansu za padavine u prvom delu dana u zapadnim, centralnim i južnim predelima. Na severu Srbije suvo uz sunčane intervale po Vojvodini. Vetar slab promenljivog pravca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 10°C do 13°C, a maksimalna od 14°C na jugu Srbije do 21°C na severu Vojvodine. Uveče kiša odlazi na jugoistok. Temperatura u 22 sata od 10°C do 14°C.

U utorak u Kruševcu oblačno sa kišom i svežije. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 12°C, a maksimalna do 14°C. Uveče kiša prestaje.

U sredu promenljiva oblačnost sa sunčanim intervalima na severu, a u zapadnim, centralnim i južnim predelima sa mogućom kratkotrajnom kišom. Vetar slab istočni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 12°C, a maksimalna od 17°C do 20°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 10°C do 15°C.

U četvrtak i petak promenljivo oblačno i moguća je kratktorajna kiša sa većom šansom u zapadni, centralnim i južnim predelima. Za naredni vikend sunčano i toplije prema današnjoj prognozi.