METEOS: OBLAČNO, HLADNO, MOGUĆ SNEG U PETAK

U petak ujutru mraz i vrlo hladno tokom dana za ovo doba godine. Na severu Srbije pretežno sunčano, a u ostalim krajevima promenljivo oblačno uz moguć kratkotrajni sneg u istočnim, centralnim i južnim predelima. Vetar slab do umeren severnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -9°C do -3°C, a maksimalna dnevna od 2°C na jugu Srbije do 6°C na severu Vojvodine. Uveče suvo. Temperatura u 22h od -4°C do 0°C.

U petak ujutru u Kruševcu mraz, a tokom dana promenljivo oblačno sa mogućim kratkotrajnim snegom povremeno. Vetar slab severni i severozapadni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura -4°C, maksimalna dnevna oko 3°C. Uveče suvo i hladno.

U subotu ujutru jak mraz i tokom dana hladno za ovo doba godine. Na severu i zapadu Srbije pretežno sunčano, a u istočnim i južnim krajevima promenljivo oblačno uz moguć kratkotrajni sneg na jugoistoku Srbije. Vetar slab severni i severoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od -14°C do -4°C, a maksimalna dnevna od 3°C na jugu Srbije do 7°C na severu Vojvodine.

U nedelju ujutru umeren, ponegde jak mraz, a tokom dana pretežno sunčano, ali hladno za ovo doba godine. Dnevna temperatura će ipak biti veća nego u subotu za 3°C do 5°C. Početkom iduće sedmice sunčano uz nastavak otopljenja.