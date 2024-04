U PRVOJ POLOVINI NEDELJE NAS OČEKUJE SUNČANO I TOPLO VREME

U ponedeljak u Kruševcu pretežno sunčano i još toplije. Vetar slab do umeren istočni i severoistočni. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna oko 27°C. Uveče vedro.

U utorak sunčano i vrlo toplo za kraj aprila meseca. Duvaće umeren do pojačan jugoistočni vetar u košavskom području, u južnom Banatu vrlo jak. U ostalim krajevima vetar slabiji istočnih pravaca. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 7°C do 15°C, a maksimalna od 24°C u Negotinu do 28°C na zapadu Srbije. Uveče vedro. Temperatura u 22 sata od 14°C do 20°C.

U sredu sunčano i toplo, iznad 25°C u toku dana u većini krajeva. U košavskom području će duvati pojačan jugoistočni vetar, u južnom Banatu vrlo jak.

Od četvrtka malo nestabilnije vreme uz dnevni razvoj oblaka i moguću pojavu kratkotrajnih lokalnih pljuskova popodne. Vetar u slabljenju u košavskom području, a dnevna temperatura u manjem padu u drugoj polovini iduće sedmice.