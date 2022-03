7. KRUŠEVAČKI POLUMARATON U NEDELJU U KRUŠEVCU

7. kruševački Generali polumaraton 2022. održaće se 13.03.2022. u organizaciji ARK “Maratonac” Kruševac, a pod pokroviteljstvom grada Kruševca. Start takmičarskih trka je u 11.00 sati u centru grada ispred spomenika Kosovskih junaka.

U okviru kruševačkog polumaratona održaće se i državno prvenstvo u polumaratonu. Pored takmičarskih trka imamo i trku “Dečiji osmeh” koja startuje u 10.00 i trku zadovoljstva koja startuje u 11.10. Svečano otvaranje je u 10.45, a proglašenje pobednika je u 13.45.

Staza polumaratona biće zatvorena za saobraćaj od 08.00 do 15.00 13. marta 2022., a Vidovdanska ulica, od spomenika Kosovskih junaka do Trga glumaca, biće zatvorena od 16.00 12. marta 2022. do 16.00 13. marta 2022.

Pozivaju se Kruševljani da uzmu učešća na takmičenju i revijalnim trkama ili kao podrška duž staze. Startni paketi se preuzimaju u holu Doma sindikata od 17.00 do 21.00 sat u subotu, 12. marta 2022. i od 08.00 do 10.00 u nedelju, 13. marta 2022. godine.

12. marta 2022. od 16 sati do 13. marta 2022. do 16 sati, zbog održavanja polumaratona, autobuski saobraćaj se usmerava na Jug Bogdanovu i Dušanovu ulicu. U tom periodu privremeno se ukidaju stajališta “Spomenik”, ”Fontana”, ”Rasadnik trg”, ”Rasadnik 1,2,3” (za prijem putnika koristiti stajališta na pomenutoj trasi).