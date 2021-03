KRIZNI ŠTAB: NEMA OTVARANJA KAFIĆA

Sve dosadašnje mere ostaju na snazi, odlučeno je danas na sednici Kriznog štaba, saznaje “Blic“. Zasedanje je završeno stavom medicinskog dela Štaba da nema otvaranja tržnih centara i kafića.

Na današnjoj sednici donete su i nove mere: đaci u manjim grupa moći će da dođu u školu, popravljaju ocene i budu ocenjeni, a ulazak u Srbiju biće moguć sa uverenjem o primljene obe doze vakcine. Krizni štab je usvojio zahtev Ministarstva prosvete da se omogući učenicima da u manjim grupama, uz striktno poštovanje epidemioloških mera, mogu da dođu u školu i budu ocenjeni. U skladu sa odlukama Kriznog štaba, Ministarstvo će definisati jasno uputstvo i proslediti ga školskim upravama.

Kada je reč o granici i uslovima ulaska u Srbiju odlučeno je da naši državljani i stranci mogu pokazati uverenje o primljenoj vakcini.Prema nezvaničnim navodima u odluci je i da vakcinacija treba da bude obavljena na teritoriji Srbije. Putnici moraju da imaju obe doze to jest da su vakcinisani i revakcinisani osim astra zeneke gde je dovoljna jedna doza jer je revakcina nekoliko meseci kasnije. Sve mere koje su važile do sada ostaju do daljnjeg što uzači da su zatvoreni i ovu nedelju tržni centri i ugostiteljski objekti.