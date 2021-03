PREMINUO VLASTA VELISAVLJEVIĆ (1926 – 2021.)

Proslavljeni srpski glumac Vlasta Velisavljević preminuo je danas, u u 94. godini, u bolnici “Dragica MIšić” od posledica koronavirusa. Prema rečima izvora, glumac je hospitalizovan pre desetak dana i bio je priključen na raspirator.

Vlasta se, inače, vakcinisao protiv koronavirusa 21. januara ove godine. “Ja sam se opredelio za rusku vakcinu, ali nisam mogao da je primim. Medicinari su mi rekli da ona ne može da se daje starijima od 76 godina, a ja imam 94. Rekao sam lekarima: ‘Hoću rusku zbog poznatog ruskog pisca i lekara Antona Pavloviča Čehova’. Mislio sam da će me razumeti, ali niko me, izgleda, nije razumeo. Malo sam se šalio. Iskreno da vam kažem, svejedno mi je koja je vakcina u pitanju. Bitno mi je da se zaštitim od koronavirusa i da budem zdrav”, rekao je on ranije.