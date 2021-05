IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 14.05.2021.

U protekla 24 časa na teritoriji grada Kruševca nije bilo značajnijih padavina.

“RADARSKI CENTAR KRUŠEVAC”, aktivnost sistema odbrane od grada: Na dan 13.05.2021. godine. Nije bilo dejstvovanja sa PG stanica.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 13. maja 2021.godine izvršilo ukupno 145 nadzor u vezi sa sprovođenjem protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO-SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara na krovnoj konstrukciji stare kuće (čakmara) i jednoj tehničkoj intervenciji vađanja utopljenika. Prilikom navedenih intervencija angažovano je devet vatrogasaca-spasilaca i četiri vatrogasna vozila sa opremom. U tehničkoj intrervenciji, jedno lice je smrtno stradalo: Juče, u 10.05 časova po dojavi Policijske uprave Kruševac, ekipa Vatrogasno-spasilačke jedinice Kruševac, sastava četiri vatrogasca-spasioca sa dva vozila i opremom, upućena je u naseljeno mesto Meševo, teritorija grada Kruševca, na tehničku intervenciju vađenja lica iz bunara. Pripadnici VSJ izvršili su tehničku intervenciju vađanjenja

beživotnog tela utopljenog lica Miletić Igora, iz bunara u 13.10 časova.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži dana 14.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – Birčaninova; Dedina – Ljubićka, deo ulice Svetolika Rankovića, deo Savske ulice. Zbog sanacije kvara na vodovodnoj mreži dana 14.05.2021. godine od 08.00 do 15.00 časova određuje se zatvaranje za saobraćaj Birčaninova ulica. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže dana 14.05.2021.godine od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Kruševac – deo Lomine (od Drinčićeve do Dušanove); od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Kruševac – deo ulice Save Miloševića (od Vidovdanske do Kralja Uroša). Zbog izrade vodovodnog priključka dana 14.05.2021. godine od 08.00 do 15.00 časova bez vode će biti Bela Voda.

SRBIJA, IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 21.05.2021.god.): Promenljivo oblačno, mestimično sa kratkotrajnom kišom, pljuskovima i grmljavinom. U petak suvo. Temperatura oko prosečnih vrednosti, najviša od 19 do 24 stepena.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -74, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 150, redovna 280, vanredna 400