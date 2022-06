DUŠAN ĐORĐEVIĆ I ZVANIČNO NOVI ŠEF NAPRETKOVE STRUKE

Fudbaleri kruševačkog Napretka su počeli pripreme za novi šampionat, pod rukovodstvom šefa stručnog štaba Dušana Đorđevića, koji je danas i zvanično promovisan u novog šefa Napretkove struke.

Do kraja nedelje očekuju se i prva pojačanja, a igrački kadar bi trebalo da bude kompletiran do odlaska na pripreme u Sloveniju, u Moravskim Toplicama, gde će imati idealne uslove za treninge, a u Sloveniji će raditi od 19. juna do 1. jula. Zakazane su i prve provere, 21. juna protivnik je šampion Rumunije Kluž, a dan kasnije slovenačka Mura. Prvenstvo počinje već 8. jula, ove godine nešto ranije, zbog Svetskog fubalskog prvenstva u Kataru koje počinje krajem novembra.