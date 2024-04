U SUBOTU JOŠ MALO TOPLIJE, MALE ŠANSE ZA KIŠU POPODNE

U subotu u Kruševcu malo toplije i pretežno sunčano vreme pre podne uz dnevni razvoj oblaka sa manjom šansom za kratkotrajnu kišu ili lokalni pljusak popodne. Vetar slab istočni i južni. Minimalna temperatura 7°C, a maksimalna do 22°C.

U nedelju pretežno sunčano i još toplije u svim krajevima uz slab popodnevni razvoj oblaka. Vetar slab južni i jugoistočni, u južnom Banatu umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna jutarnja temperatura od 5°C do 13°C, a maksimalna od 24°C do 27°C. Uveče suvo. Temperatura u 22h od 12°C do 19°C.

Prva tri dana iduće sedmice sunčano i još toplije, iznad 25°C u toku dana u svim krajevima.