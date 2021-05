DAN MLADOSTI OBELEŽEN I OVE GODINE U KUĆI CVEĆA

25. maj se u staroj Jugoslaviji pune 42 godine obeležavao kao Dan mladosti. Iako SFRJ ne postoji i u poslednje 34 godine na ovaj dan ne obeležavamo Titov rođendan, poštovaoci njegovog lika i dela su i danas u Kući cveća odali počast doživotnom predsedniku Savezne federativne republike Jugoslavije.

Dan mladosti obeležavao se 25. maja od 1945. do 1987. godine i okupljao je omladinke i omladince iz svih delova SFRJ – od Vardara do Triglava. Praznik se do 1957. obeležavao samo kao Titov rođendan, da bi te godine na njegovu inicijativu postao Dan mladosti. Tito je zvanično rođen 7. maja, ali je 25. maj prihvatio i slavio kao svoj rođendan sa omladinom i narodom.

Poslednja priredba na stadionu, dok je Tito bio živ, održana je 1979. godine.