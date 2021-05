11 DANA ZABRANE SAOBRAĆAJA BALKANSKOM ULICOM

Balkanska ulica (nekadašnja ulica JNA, koja od centra grada vodi ka kasarni Car Lazar) od danas je privremeno zatvorena za saobraćaj, i to od Trga kosovskih junaka do Dušanove ulice. Zabrana saobraćaja trajaće do 29. maja, a ista je određena zbog rehabilitacije kolovoza, odlukom gradskog Odeljenja za stambeno komunalne poslove. Zabranjuje se takođe i zaustavljanje i parkiranje vozila sa obe strane ulice, a ukida se i taksi stanica u Balkanskoj. Čupićeva ulica, od Balkanske do Stanislava Biničkog, određuje se kao dvosmerna; Brijanova ulica, od Balkanske do Stevana Sinđelića se, određuje kao dvosmerna i slepa prema Balkanskoj ulici sve do 29. maja, a režim dvosmernog saobraćaja dobila je takođe i ulica Stevana Sinđelića od Karadžićeve do Brijanove ulice (nekada ulice Partizanskih kurira). U Čupićevoj i Brijanovoj se zabranjuje i parkiranje sa obe strane kolovoza.

Prenosimo Vam i kompletno saopštenje Gradske uprave Kruševac:

Gradska uprava grada Kruševca, Odeljenje za stambeno-komunalne i imovinsko-pravne poslove rešavajući po zahtevu Gradske uprave grada Kruševca, na osnovu čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima (“Sl. glasnik RS”, br. 41/2009, 53/2010 i 101/2011) d o n o s i

R E Š E Nj E

ODOBRAVA SE privremena zabrana saobraćaja, za sve vrste vozila osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u Ulici Balkanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Dušanove, u periodu od 18.05.2021. godine do 29.05.2021. godine.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja iz predhodnog stava:

-u Ulici Balkanskoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa leve i desne strane i ukida taksi stanica,

– Ulica Čupićeva od Ulice Balkanske do Ulice Stanislava Biničkog se određuje kao dvosmerna, i u istoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa leve i desne strane,

-Ulica Brijanova od Ulice Balkanske do Ulice Stevana Sinđelića se određuje kao dvosmerna i slepa ka Ulici Balkanskoj i u istoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa leve i desne strane,

-Ulica Stevana Sinđelića od Ulice Karadžićeve do Ulice Brijanove se određuje kao dvosmerna.

Saobraćajnu signalizaciju postaviti shodno Saobraćajni projekat za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme za izmenu režima saobraćaja za vreme rehabilitacije dela Ulice Balkanske (od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Ulicom Dušanovom) u Kruševcu pod br. 1360 od 14.05.2021. godine izrađen od strane Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac.

OBAVEZUJE SE izvođač radova na rehabilitaciji Ulice Balkanske, da:

– saobraćajne znakove postavi po ovom rešenju i saobraćajnom projektu iz predhodnog stava

– popiše i ukloni saobraćajne znakove koji ne odgovaraju navednoj signalizaciji o privremenoj zabrani saobraćaja,

– privremenu saobraćajnu signalizaciju stalno održava, a u slučaju oštećenja saobraćajnih znakova da iste odmah zameni,

– putem sredstava javnog informisanja obavestiti učesnike u saobraćaju o privremenoj zabrani i izmeni režima saobraćaja i

– po završetku radova uspostavi režim saobraćaja kakav je bio pre donošenja ovog rešenja.

O b r a z l o ž e nj e

Ovom Odeljenju se zahtevom od 18.05.2021. godine obratila Gradska uprava grada Kruševca kojim je tražena privremena zabrana saobraćaja u Ulici Balkanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Dušanove, u periodu od 18.05.2021. godine do 29.05.2021. godine, radi rehabilitacije dela Ulice Balkanske (od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Ulicom Dušanovom).

Uz zahtev je podnet Saobraćajni projekat za postavljanje privremene saobraćajne signalizacije i opreme za izmenu režima saobraćaja za vreme rehabilitacije dela Ulice Balkanske (od Trga kosovskih junaka do raskrsnice sa Ulicom Dušanovom) u Kruševcu pod br. 1360 od 14.05.2021. godine izrađen od strane Javno preduzeće za urbanizam i projektovanje Kruševac.

Ceneći opravdanost zahteva i neophodnost izmene režima saobraćaja u traženom periodu, ovaj Organ je, u smislu svog ovlašćenja po čl. 157. Zakona o bezbednosti saobraćaja, odobrio izmenu režima kao u dispozitivu rešenja.

REŠENO U ODELjENjU ZA STAMBENO-KOMUNALNE I IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE GRADSKE UPRAVE GRADA KRUŠEVCA, dana 18.05.2021. godine pod br. 344-332/2021

