IZVEŠTAJ ODELJENJA ZA VANREDNE SITUACIJE, 19.05.2021.

Zatvaranje ulica i promena režima saobraćaja: ODOBRAVA SE privremena zabrana saobraćaja, za sve vrste vozila osim za vozila sa pravom prvenstva prolaza, u Ulici Balkanskoj od Trga kosovskih junaka do Ulice Dušanove, u periodu od 18.05.2021. godine do 29.05.2021. godine.

Za vreme privremene zabrane saobraćaja iz predhodnog stava: u Ulici Balkanskoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa leve i desne strane i ukida taksi stanica, Ulica Čupićeva od Ulice Balkanske do Ulice Stanislava Biničkog se određuje kao dvosmerna, i u istoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa leve i desne strane, Ulica Brijanova od Ulice Balkanske do Ulice Stevana Sinđelića se određuje kao dvosmerna i slepa ka Ulici Balkanskoj i u istoj se određuje zabrana zaustavljanja i parkiranja sa leve i desne strane, Ulica Stevana Sinđelića od Ulice Karadžićeve do Ulice Brijanove se određuje kao dvosmerna.

PADAVINE: U protekla 24 časa nije bilo padavina na teritoriji grada Kruševca ni dejstvovanja sa PG stanica.

KONTROLA POŠTOVANjA EPIDEMIOLOŠKIH MERA UTVRĐENIH U CILjU ZAŠTITE STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI: Odeljenje za inspekcijske poslove i Odeljenje komunalne milicije je dana 18.05.2021.godine izvršilo ukupno 73 nadzora u vezi sa sprovođenjem

protivepandemijskih mera.

INTERVENCIJE PRIPADNIKA VATROGASNO- SPASILAČKIH JEDINICA: Na teritoriji nadležnosti Odeljenja za vanredne situacije u Kruševcu, tokom protekla 24 časa, vatrogasno-spasilačke jedinice intervenisale su na gašenju jednog požara u ugostiteljskom objektu (goreo roštilj), jednog požara na motornom vozilu-automobilu i jednog požara na pomoćnom objektu. Prilikom navedenih intervencija, angažovano je 14 vatrogasaca-spasioca i 6 vatrogasna vozila sa opremom. Nije bilo povređenih i stradalih lica.

JKP”VODOVOD-KRUŠEVAC”: Zbog kvara na vodovodnoj mreži danas od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Lazarica – Alekse Nenadovića i prateće ulice. Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže danas od 08.00 do 14.00 časova bez vode će biti Bivolje – Bivoljska (od Vidovdanske do Kralja Uroša). Zbog rekonstrukcije vodovodne mreže u sredu 19.05.2021.godine i u četvrtak 20.05.2021.godine od 08.00 do 20.00 časova bez vode će biti Rasadnik – deo Kosovske (od Dunav centra do Slobodišta), Nata Veljković – kuhinja Pionir, Bagdala 3 – donja zona. Za korisnike u Rasadniku i u donjoj zoni Bagdale 3 organizovane su 2 cisterne sa pijaćom vodom – ispred Nate Veljković (kuhinja Pionir) i na početku Užičke ulice.

SRBIJA,IZGLEDI VREMENA ZA SEDAM DANA – RHMZ (do 26.05.2021.god.): U četvrtak promenljivo oblačno, sveže, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Zatim do kraja perioda pretežno sunčano i sve toplije.

VODOSTAJI NA REKAMA:

ZAPADNA MORAVA: JASIKA: -72, redovna 355, vanredna 430

JUŽNA MORAVA: MOJSINjE: 115, redovna 280, vanredna 400