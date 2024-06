ZA VIKEND I U PONEDELJAK SUNČANO I VRUĆINA, NOĆI VEOMA TOPLE

U subotu u Kruševcu pretežno sunčano i vrućina uz slab dnevni razvoj oblaka. Vetar slab severozapadni. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna 32°C. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata 24°C.

U nedelju u Kruševcu sunčano i jaka vrućina. Vetar slab do umeren južni i jugoistočni. Pritisak u opadanju. Minimalna temperatura 18°C, a maksimalna do 36°C. Uveče suvo i vrlo toplo. Temperatura u 22 sata 28°C.

U ponedeljak u Kruševcu sunčano i vrlo toplo. Vetar slab južni i jugozapadni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 36°C. Uveče suvo i vrlo toplo. Temperatura u 22 sata 27°C.

U utorak znatno svežije sa čestom kišom i pljuskovima. Vetar slab do umeren severozapadni. Pritisak ispod normale. Minimalna temperatura od 17°C do 21°C, a maksimalna od 23°C na severu do 29°C na jugu Srbije. Uveče kiša i pljuskovi i sveže. Temperatura u 22h od 17°C do 23°C.

U sredu i četvrtak relativno sveže za početak jula uz nestabilno vreme sa sunčanim periodima i povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. U petak i za naredni vikend ponovo sunčano i sve toplije uz vrućinu u subotu i nedelju.