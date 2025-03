OTVOREN JE NOVI PRODAJNI CENTAR BELE TEHNIKE HISENSE GORENJE STUDIO U KRUŠEVCU

Na novoj lokaciji, u ulici Poručnika Božidara u Kruševcu, otvoren je prodajni centar bele tehnike Hisense Gorenje studio.

Gorenje razvija jedinstveni koncept izložbenog salona, sopstvenu maloprodaju – Hisense / Gorenje Studio koji predstavlja izložbu asortimana brendova Gorenje i Hisense po visokim standardima koji važe i za ostala evropska tržišta.

U godini jubileja i proslave 75. rođendana, Hisense Gorenje nastavlja modernizaciju prodajne mreže u Srbiji, pružajući kupcima priliku da na jednom mestu pronađu sve što im je potrebno za moderan i funkcionalan dom. Na novoj, ekskluzivnoj lokaciji u Kruševcu, u ulici Poručnika Božidara 19, počeo je sa radom savremeni prodajni centar Hisense Gorenje Studio. U njemu se nalaze veliki i mali Gorenje i Hisense kućni aparati, kao i grejni i rashladni uređaji i Hisense televizori.

Kupci imaju priliku da u svakom momentu pogledaju širok asortiman proizvoda od bele tehnike, televizora, frizidera najnovije generacije, klima uredjaja do malih kućnih aparata. Stručni tim prodavaca pruža kvalitenu uslugu i pomoć pri odabiru aparata koji najviše odgovaraju potrebama kupaca.

U Hisense Gorenje Studijima možete pronaći ne samo najnovije uređaje za kuhinju, uključujući rerne sa Pizza funkcijom, već i rešenja za celu kuću – od malih kućnih aparata do bele tehnike. Asortiman Studija obuhvata i standardne, kombinovane i one najmodernije frižidere sa TFT ekranom u vratima, mašine za pranje i sušenje veša, mašine za pranje sudova, ali i klima uređaje, male kućne aparate i televizore, do dijagonale od 100 inča.

Bez obzira na vaše potrebe ili zahteve, možete biti sigurni da ćete pronaći uređaje koji na pravi način kombinuju vrhunski dizajn, inovativne funkcije i pouzdanost.

Osim poklona povodom otvaranja, u kruševačkom Hisense Gorenje studiju, očekuju vas akcije na aparate bele tehnike i brojne druge uređaje iz bogatog Gorenje i Hisense asortimana.