OTVORENO KLIZALIŠTE I MANIFESTACIJA „NOVOGODIŠNJA ČAROLIJA“ U „ŠARENGRADU“

Turistička organizacija grada Kruševca tradicionalno, već 15 godina, organizuje „Novogodišnju čaroliju“ za najmlađe Kruševljane.

Manifestacija „Novogodišnja čarolija“ u prethodnom periodu realizovana je na različitim lokacijama u Kruševcu. Međutim, već par godina, otkad postoji Zabavni park „Šarengrad“, „Novogodišnja čarolija“ dešava se baš u ovom prostoru.

Klizački klub „Olimpik“ iz Beograda upriličio je pravu klizačku čaroliju na otvaranju manifestacije, ujedno i otvaranju klizališta u „Šarengradu“. U svečanom programu učestvovali su i animatori iz Beograda, stari drugari kruševačkih mališana, s obzirom da često nastupaju u Zabavnom parku.

Manifestacija „Novogodišnja čarolija“ traje do nedelje, 22. decembra, a klizalište će biti na raspolaganju skoro do kraja zimskog raspusta, odnosno do 20. januara, uz potencijalno produženje ukoliko vremenski uslovi to budu dozvolili.

U zabavnom parku „Šarengrad“, kao i prethodnih godina tokom zimskog raspusta, biće organizovane Igre na snegu, takmičenja za decu na klizalištu, a planirano je još dosta zabavnih zimskih sadržaja namenjenih mališanima.

Cene ulaznica su nepromenjene u odnosu na prošlu zimsku sezonu, 150,00 dinara, a klizanje je uz kupljenu ulaznicu besplatno. Deci do 5 godina starosti ulaz u „Šarengrad“ se nenaplaćuje. Grupne ulaznice su sa popustom, u zavisnosti od broja dece.