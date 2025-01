DOČEK SRPSKE NOVE GODINE NA „PRAZNIČNOM TRGU“ NA KOSTURNICI

Doček srpske Nove godine u Kruševcu biće organizovano na trgu Kosturnica, na „Prazničnom trgu“, uz nastupe Igora Jevtovića i specijalne gošće Radice Dimitrijević, učesnice muzičke emisije „Nikad nije kasno“, kao i mini koncerte grčke i srpske tradicionalne muzike lokalnih izvođača, koji su planirani za 21 sat.

Nešto ranije 13. januara, od 17 sati, biće podeljeni besplatni novogodišnji paketići, a zbog velikog interesovanja, umesto planiranih 150 paketića, najmlađim sugrađanima, uzrasta do 10 godina, biće uručeno 500 paketića.

Za paketiće roditelji mogu da prijave svoje mališane na punktu 1, na Prazničnom trgu u terminima od 9 do 12 i od 15 do 18 časova, uz ličnu kartu i formular koji se popunjava na licu mesta. Prijava traje do nedelje, 12. januara, do 18 časova, odnosno, do popunjavanja dostupne količine.

Osim paketića, za najmlađe sugrađane, u ponedeljak, 13. januara od 17 sati biće organizovana i Novogodišnja žurka sa animatorima, kao i nagradna igra.