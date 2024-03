VREME: U ČETVRTAK U KRUŠEVCU SUNČANO SA TEMPERATUROM DO 21°C

U noći sreda ka četvrtku kiša. Ujutru se postepeno razvedrava i u toku dana u četvrtak sunčano. Duvaće umeren jugozapadni vetar. Minimalna temperatura 8°C, a maksimalna do 21°C.

U petak pretežno sunčano sa malo oblaka i toplije nego u četvrtak. Vetar slab južni. Pritisak malo iznad normale. Minimalna temperatura od 6°C do 12°C, a maksimalna od 22°C do 25°C. Uveče suvo i toplo. Temperatura u 22h od 12°C do 19°C.

Za vikend pretežno sunčano i još toplije uz maksimalne temperature preko 25°C, a u ponedeljak do 30°C. U ponedeljak popodne i krajem dana lokalni pljuskovi, a u utorak svežije.