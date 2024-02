VEOMA TOPLO VREME U SRBIJI ZADRŽAVA SE DO PONEDELJKA

U petak u Kruševcu toplo za ovo doba godine sa dužim sunčanim periodima. Vetar slab južni i jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 2°C, a maksimalna do 20°C.

U subotu vrlo toplo vreme za ovo doba godine i promenljivo oblačno sa malo sunčanih intervala. Veći deo dana biće suvo, mada nije isključena pojava kratkotrajne kiše ujutru na zapadu i severu, kao i krajem dana takođe najpre na zapadu Srbije. Vetar umeren do pojačan južni. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od 3°C do 13°C, a maksimalna od 17°C do 21°C. Uveče suvo i relativno toplo. Temperatura u 22 sata od 8°C do 15°C.

Vrlo toplo vreme za ovo doba godine se zadržava u nedelju uz temperaturu oko 20°C u mnogim mestima. Biće promenljive oblačnost uz kišu na jugu Srbije, kao i na severu Vojvodine.

Od ponedeljka se očekuje pad temperature i oblačno vreme sa kišom povremeno, a na planinama sa snegom.