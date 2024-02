SUTRA U KRUŠEVCU JOŠ TOPLIJE, MAKSIMALNA TEMPERATURA 19°C

U četvrtak u Kruševcu toplo za ovo doba godine sa sunčanim intervalima uz umerenu oblačnost. Vetar slab jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura 3°C, a maksimalna oko 19°C.

U petak vrlo toplo vreme za ovo doba godine sa sunčanim periodima I malo oblaka. Vetar slab do umeren jugozapadni, na severu Vojvodine povremeno pojačan. Popodne naoblačenje zahvata Vojvodinu, ali bez kiše. Pritisak ispod normale. Minimalna jutarnja temperatura od -1°C do 10°C, a maksimalna od 17°C do 21°C.

Vrlo toplo vreme za ovo doba godine se zadržava za vikend uz temperaturu oko 20°C. Biće sve više oblaka, a u ponedeljak i utorak se očekuje povremena kiša. Temperatura u padu od ponedeljka.