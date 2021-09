UGLAVNOM SUNČANO I PRIJATNO TOPLO U PETAK

U petak u većini predela slaba prolazna oblačnost sa dužim sunčanim periodima tokom dana. Vetar slab do umeren jugoistočni. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura od 8°C do 16°C, a maksimalna od 24°C do 27°C.

U petak u Kruševcu pretežno sunčano i prijatno toplo uz slabu prolaznu oblačnost. Vetar slab severoistočni vetar. Pritisak iznad normale. Minimalna temperatura 11°C, a maksimalna do 26°C.

Za vikend i prva tri dana naredne sedmice u svim krajevima pretežno sunčano i toplije od proseka za septembar mesec. Maksimalne dnevne temperature od 28°C do 31°C.