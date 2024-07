U SUBOTU POPODNE NAOBLAČENJE SA PLJUSKOVIMA

U subotu u Kruševcu vrlo toplo i sunčano pre podne, a popodne naoblačenje sa lokalnim pljuskovima. Moguće su i lokalne nepogode. Vetar slab severoistočni i istočni. Minimalna temperatura 19°C, a maksimalna do 35°C, popodne u padu. Uveče je moguća kiša.

U nedelju jutro svežije nego prethodnih dana, a popodne svugde manja vrućina, u većini krajeva oko ili malo iznad 30°C. Biće dužih sunčanih perioda uz dnevni razvoj oblaka koji može usloviti lokalne pljuskove sa većom šansom na jugozapadu i jugu Srbije. Vetar slab jugozapadni. Pritisak malo ispod normale. Minimalna temperatura od 16°C do 21°C, a maksimalna od 30°C na severu do 34°C na jugu Srbije. Uveče suvo. Temperatura u 22 sata od 19°C do 25°C.

Početkom iduće sedmice su ponovo mogući pljuskovi, dok bi od srede maksimalna temperatura trebalo da bude ispod 30°C.