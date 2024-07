DO KRAJA GODINE ZAVRŠETAK NOVIH 50 KILOMETARA MORAVSKOG KORIDORA

Na gradilištu, duž čitave trase auto-puta, svakodnevno je angažovano 3.700 ljudi i 1.500 jedinica mehanizacije. Najviše na deonici od Koševa prema Trsteniku gde je nasip gotovo završen, kao i 70 odsto objekata.

Počeli su i najznačajniji radovi na hidrotehničkom uređenju 13 kilometara toka Zapadne Morave i gornjim slojevima kolovozne konstrukcije. Ulaganja u infrastrukturu preduslov su lokalnog razvoja, novih investicija i radnih mesta. Za žitelje Rasinskog i Raškog okruga dobra vest je da se završava i projekat rekonstrukcije 150 kilometara pruge Stalać–Kruševac–Kraljevo–Rudnica do Novog Pazara, koja će većim delom ići trasom Moravskog koridora. Do kraja godine plan je da u Srbiji bude završeno 166 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, a do 2027. trostruko više.

Podsećamo, gradnja Moravskog koridora počela je u decembru 2019. godine. Radove izvodi konzorcijum američke kompanije Behtel i turske Enka, a ugovor je vredan blizu 800 miliona evra. Moravski koridor čine tri deonice: Pojate – Kruševac u dužini od 27,83 kilometra, Kruševac – Adrani u dužini od 53,88 kilometara i Adrani – Mrčajevci – Preljina dužine 30,66 kilometara.

Auto-put se gradi za maksimalnu dozvoljenu brzinu od 130 kilometara na čas, a imaće 11 petlji, 71 most, 23 nadvožnjaka, pet podvožnjaka i 31 propust i i biće prvi domaći digitalni auto.put.